Dinho Ouro Preto admite “decepção” com Moro (vídeo)

247 - O músico Dinho Ouro Preto, vocalista da banda de rock Capital Inicial, admitiu em entrevista ao também músico e cantor João Gordo que Sergio Moro foi uma “decepção”. Dinho já foi defensor da Lava Jato e chegou a tirar foto com o ex-juiz.

Na entrevista, João Gordo pergunta se “não estava claro” que o então juiz era um “meio safado”. Dinho responde: “cara, olha, foi uma decepção. Houve um momento ali que eu achava que seria algo apartidário, que ia sobrar para todo mundo. Acho que foi um engano”.

Hoje eu vejo o elo direto da Lava Jato dando no Bolsonaro. Isso é a coisa que mais me corrói. Às vezes eu me sinto traído por todos os políticos, e acho que esse ceticismo também alimentou esse populismo nacionalista.

Dinho Ouro Preto já havia falado sobre sua "decepção" com Moro em abril de 2019, numa entrevista ao El País. Em abril desse ano, o roqueiro, que foi diagnosticado com Covid-19, definiu como “um lixo” a administração de Bolsonaro no combate à pandemia do coronavírus.

Assista ao trecho: