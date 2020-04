Com Covid-19, Dinho Ouro Preto detona atuação de Bolsonaro na pandemia: 'um lixo'

Vocalista do Capital Inicial se recupera há 12 dias da doença e aprova a gestão do governador João Doria, elogiando a construção dos hospitais de campanha edit

247 - O músico Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, criticou o governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia do novo cornavírus.

Dinho está com Covid-19 e se recupera há 12 dias em casa. Em declaração à jornalista Sonia Racy, do Estado de S. Paulo, Maria, esposa de Dinho, contou que o vocalista considera a atuação do governo Bolsonaro na contenção da pandemia “um lixo”.

Por outro lado, ele aprova a gestão do governador de São Paulo, João Doria, elogiando a construção dos hospitais de campanha.

