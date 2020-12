Duvivier diz que cassação de Fernando Cury é o mínimo após assédio sexual a Isa Penna

“Uma cena de abuso sexual no plenário da maior assembleia legislativa do país, ao vivo e diante de deputados. O que aconteceu com a deputada Isa Penna deve ser repudiado por todos os partidos”, afirmou o humorista edit

247 - Gregorio Duvivier comentou, nesta quinta-feira, 17, o caso de assédio sexual de Fernando Cury a Isa Penna durante sessão na Alesp.

“Uma cena de abuso sexual no plenário da maior assembleia legislativa do país, ao vivo e diante de deputados. O que aconteceu com a deputada Isa Penna deve ser repudiado por todos os partidos. E o mínimo que se espera da ALESP é a cassação de Fernando Cury”, afirmou Duvivier no Twitter.

O PSOL irá pedir a cassação do deputado estadual pelo assédio sexual praticado.

