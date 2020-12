PSOL vai pedir cassação do deputado Fernando Cury, que apalpou seio da deputada Isa Penna na Alesp

247 - O PSOL irá pedir a cassação do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania) pelo assédio sexual praticado contra a deputada estadual Isa Penna (PSOL) durante sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nessa quarta-feira (16).

O anúncio feito pelo presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. "Acabo de ver as cenas do assédio do deputado Fernando Cury (Cidadania) no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo sobre a deputada @IsaPennaPsol. As cenas são revoltantes. Vamos fazer tudo para enterrar politicamente esse canalha. Assédio é crime! Cassação já!", afirmou Medeiros pelo Twitter.

Uma câmera da Alesp registrou o momento em que o deputado Fernando Cury faz um movimento em direção à deputada Isa Penna, que está apoiada na mesa diretora da Casa, e volta a conversar com outro parlamentar, que tenta o segurar, mas se dirige novamente à deputada. Cury, então, para atrás da deputada apalpando seu seio e ela, imediatamente, tenta afastá-lo.

Em discurso no plenário nesta quinta-feira (17), a deputada Isa Penna informou que registrou boletim de ocorrência contra Fernando Cury e que abriu uma representação contra ele no Conselho de Ética da Casa.

“O caso que a gente vive não é isolado. A gente vê a violência política e institucional contra as mulheres o tempo todo. O que dá direito de alguém encostar numa parte íntima do meu corpo. Meu peito é íntimo. É o meu corpo. Eu estou aqui pedindo pelo direito de ficar de pé e conversar com o presidente da Assembleia sem ser assediada”, afirmou Isa Penna.

O Deputado Cury, no entanto, ignora o gesto e se posiciona atrás de mim e apalpa meus seios, no que é imediatamente repelido por mim! E assim ocorre o assédio... pic.twitter.com/8onaAYX6Vh — Deputada Isa Penna (@IsaPennaPsol) December 17, 2020

