“É hora de unir forças”, diz Felipe Neto, que agradece apoio do PT

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto reforçou nesta segunda-feira, 11, o combate ao fascismo do governo de Jair Bolsonaro, após divulgar uma carta-vídeo que pede que os artistas também se levantem contra Bolsonaro.

Pelo Twitter, Felipe Neto se manifestou sobre as críticas que tem recebido por parte da esquerda, pelo fato de ter criticado o PT e o ex-presidente Lula no passado. Apesar das críticas, o PT apoiou o levante do youtuber e compartilhou seu vídeo.

"É hora de unir forças, não há outro caminho. Obrigado à comunicação do partido, pela mensagem tão emblemática. E um aviso a todos da esquerda: eu não sou liberal no Brasil. Eu não defendo menos Estado e nem favorecimento aos detentores de capital. Sigamos", disse ele.

O tweet de Felipe Netto ocorre depois que o ex-ministro Ciro Gomes tentou se aproveitar das críticas de apoiadores petistas contra o youtuber.

O próprio PT publicou. É hora de unir forças, não há outro caminho. Obrigado à comunicação do partido, pela mensagem tão emblemática.



E um aviso a todos da esquerda: eu não sou liberal no Brasil. Eu não defendo menos Estado e nem favorecimento aos detentores de capital. Sigamos. https://t.co/eqqmJqNUqq — Felipe Neto (@felipeneto) May 11, 2020

