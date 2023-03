Entrevista de Lula à TV 247 repercute positivamente na China

Apoie o 247

247 - A manchete no portal chinês Guancha na noite de quarta-feira (22) era uma frase de Lula, com foto: "Um pacificador como a China deve ser encontrado agora, porque os EUA não falam de paz", informa o colunista da Folha de S.Paulo Nelson de Sá.

O portal do investidor Eric Li, de Xangai, destaca trechos de Lula na TV 247, saudando a "boa notícia" da cúpula sino-russa.

Os portais chineses 163, da NetEase, e QQ, da Tencent, produziram relatos semelhantes, com títulos como "Às vésperas de sua visita à China, o presidente do Brasil criticou os Estados Unidos por não falarem em paz e apoiou a participação da China na mediação do conflito entre Rússia e Ucrânia".

