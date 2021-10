Erika Hilton, 1ª vereadora trans de São Paulo, é destaque em reportagem da revista Time

Apoie o 247

Marcelo Hailer, Revista Fórum - As últimas semanas foram de importantes conquistas para a vereadora Erika Hilton (PSOL-SP). Depois de ganhar o título de política negra brasileira mais influente do mundo em prêmio apoiado pela ONU (Mapid) numa lista que reúne 100 afrodescendentes ao redor do mundo.

E nesta quinta-feira (14) a vereadora Erika Hilton revelou que foi entrevistada pela revista Time, uma das mais tradicionais dos EUA.

A reportagem mescla biografia e também destaca o fato de a parlamentar ter feito história ao se tornar a primeira mulher negra e trans a se eleger para a Câmara Municipal de São Paulo.

