Escândalo das joias sauditas fez com que filhos e aliados abandonassem Bolsonaro nas redes sociais

247 - Jair e MIchelle Bolsonaro foram praticamente abandonados pelos filhos do ex-mandatário e aliados após a repercussão do escândalo das joias sauditas que foram dadas ao Estado Brasileiro e que o ex-ocupante do Palácio do Planalto tentou se apropriar.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, um levantamento feito pela consultoria DSC Lab, realizado entre os dias 3 e 9 de março, apontou que “a análise de 200 publicações sobre o tema, criadas por 54 parlamentares, mostrou que somente cinco (9%) partiram de figuras favoráveis a Bolsonaro — uma delas foi Flávio, o filho mais velho, único do clã a se manifestar no período. Eduardo e Carlos permaneceram em silêncio nos sete dias (ambos só se manifestaram mais recentemente)”.

Por outro lado, as 193 publicações negativas envolvendo o casal Bolsonaro registraram 767,7 mil interações no período, ante 300,3 mil interações favoráveis. “O volume do impacto das críticas foi 2,5 vezes maior”, ressalta a reportagem.

