Folha bate pela primeira vez em Moro e diz que ele politizou motim no Ceará

"Nas redes sociais, o ministro do governo Jair Bolsonaro disse que 'prevaleceu o bom senso', 'sem radicalismos', mesmo após 241 pessoas terem sido assassinadas no estado durante nove dias de motim", diz o jornal em mais um episódio em que Sérgio Moro perde sua blindagem na mídia corporativa edit

247 - O jornal Folha de S. Paulo criticou o ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, por "politizar" o motim de policiais militares do Ceará.

"O ministro da Justiça, Sergio Moro, decidiu politizar o fim do motim de policiais militares do Ceará, encerrado na noite de domingo (1º) após 13 dias. Nas redes sociais, o ministro do governo Jair Bolsonaro disse que 'prevaleceu o bom senso', 'sem radicalismos', mesmo após 241 pessoas terem sido assassinadas no estado durante nove dias de motim", diz a Folha em reportagem do jornalista Gustavo Uribe.

Moro chegou a reconhecer a ilegalidade do motim e defendeu que ele fosse interrompido, mas afirmou que o policial amotinado não poderia ser tratado "de maneira nenhuma como um criminoso".