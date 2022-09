Folha defende segundo turno para "desconstruir as candidaturas líderes"

Apoie o 247

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que divulgou pesquisa recente do Datafolha com crescimento de Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, deixou claro, em editorial publicado neste sábado, que trabalha pelo crescimento da chamada "terceira via" e para evitar a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno.

"Em maio, a vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação a Jair Bolsonaro (PL) era de 21 pontos percentuais. Agora, é de 13 pontos —são apenas 5 em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Em um segundo turno, a diferença caiu de 25 para 15 pontos. Apenas na hipótese extrema da margem de erro Lula venceria na primeira rodada de votação", destaca o editorial.

"O início oficial da campanha levou mais eleitores para Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e outros candidatos. Com a perspectiva de segundo turno, o embate será mais longo e renhido; haverá mais tempo para a desconstrução das candidaturas líderes", finaliza o editorialista.

