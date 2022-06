Folha também condena "o PT de sempre", que criou empregos, acabou com a fome e multiplicou o PIB

Jornal da família Frias defende a política econômica que recolocou o Brasil no mapa da fome edit

247 – O jornal Folha de S. Paulo, que apoiou o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, também declarou guerra ao programa econômico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como fez o jornal O Globo . "Um partido tradicional, com inserção na sociedade e larga experiência administrativa não deveria suscitar incertezas ao divulgar diretrizes para um programa de governo. O PT de Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, é um caso à parte", escreve a Folha em editorial .

Lula recebeu um PIB de US$ 509 bilhões e o entregou quatro vezes maior, a US$ 2,2 trilhões. Este patamar foi mantido pela ex-presidente Dilma Rousseff, mas a derrocada veio com a "ponte para o futuro", apoiada pela Folha, que retirou direitos trabalhistas e transferiu recursos dos brasileiros para os acionistas da Petrobrás, conforme demonstra o quadro abaixo:



A Folha, assim como o Globo, defende a continuidade do teto de gastos e da entrega de riquezas nacionais, assim como a manutenção da malfadada reforma trabalhista.

