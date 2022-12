Galvão Bueno ironiza eliminação da Alemanha

Confira também alguns memes após a seleção europeia não avançar para as oitavas de final da Copa do Catar edit

247 - O narrador Galvão Bueno ironizou a Alemanha, eliminada nesta quinta-feira (1) na fase de grupos na Copa do Mundo, realizada no Catar, no Oriente Médio, região com partes da Ásia e da África.

"A Copa não é brincadeira, mas minha frase 'lá vem eles de novo' marcou nos 7 a 1!! Agora é 'lá vão eles de novo'!! Duas Copas seguidas com a Alemanha fora!!", disse Bueno, segundo a coluna F5, publicada no jornal Folha de S.Paulo.

Foi a segunda Copa do Mundo seguida que a Alemanha cai na primeira fase. A última vez que a seleção europeia chegou às finais foi em 2014, quando venceu a Argentina por 1 a 0 no Maracanã. Naquele ano, eles ganharam do Brasil por 7 a 1 nas semifinais.

Os alemães são tetracampeões, mesmo número de títulos da Itália. A seleção brasileira é a única pentacampeã. França, Argentina e Uruguai têm dois títulos cada. Inglaterra e Espanha têm um título cada.

🚨URGENTE: Imagem do momento exato em que a Alemanha foi amaldiçoada. pic.twitter.com/5b11d3jv2F — Ronaldo Monfredo (@samara7days) December 1, 2022

Consolo: a Alemanha tem boas chances de terminar com a melhor campanha entre as seleções eliminadas na 1ª fase! — Impedimento (@impedimento) December 1, 2022

Pro torcedor que aprecia uma vingança de derrotas recentes, Alemanha e Bélgica deixando a Copa 2022 no MESMO DIA foi certamente muito saboroso! pic.twitter.com/DPS3k5EpZc — Rodrigo Fragoso (@reporterfragoso) December 1, 2022

🚨CURIOSIDADE: Com a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo, o Brasil se consagra como ÚNICO pentacampeão do mundo até, no mínimo, 2026. pic.twitter.com/AULn9VZX0l — CHOQUEI (@choquei) December 1, 2022

