Global termina casamento e deixa ex-mulher com bebê: "não lembro a última vez que consegui ler um livro"

247 - O ator Luis Navarro tem sido alvo de muitas críticas nas redes sociais após anunciar o fim do seu casamento com Ivi Pizzott. Eles ficaram juntos durante sete anos e têm duas filhas, uma de quatro anos e outra de apenas quatro meses. No texto que postou numa rede social, Navarro reclamou de não conseguir mais cumprir todos os papéis de sua vida e não ter mais tempo para ler um livro, por exemplo. "Meu espírito sucumbiu", afirmou. As informações são do portal Notícias da TV.

Na publicação, que o ator de Todas as Flores excluiu do Instagram, ele dizia: "Ser pai, marido, artista e ser um dos alicerces de uma família preta não é para poucos, meu espírito sucumbiu, enfraqueceu, e peço perdão para todas as pessoas que desapontei. Talvez seja um erro essa decisão, mas estou sendo verdadeiro".

"Não lembro a última vez que fiquei sozinho para refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim. Preciso me reconectar comigo para poder voltar mais forte. Talvez seja tarde, mas tudo bem. Deus sabe de todas as coisas", relatou.





