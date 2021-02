Globo demite bailarinas do Domingão do Faustão no último ano do programa

De acordo com a emissora, a demissão de bailarinas do Domingão do Faustão foi consequência dos novos protocolos de gravação relacionados à pandemia do coronavírus edit

247 - O Domingão do Faustão demitiu parte do elenco de bailarinas da atração, que terminará no fim de 2021, na TV Globo. De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, a demissão foi consequência dos novos protocolos de gravação relacionados à pandemia do coronavírus, que demandam menos pessoas dentro do estúdio.

"Este novo formato será adotado permanentemente em 2021 no programa, que passa a contar com 20 [bailarinas]", diz o comunicado da Globo.

O Domingão do Faustão sairá do ar na Globo em dezembro de 2021, após 32 anos. Em janeiro, o apresentador, que deve retornar à Band, deixou um recado confirmando a saída.

"Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso", disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais