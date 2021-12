Globo minimiza agressão a seus próprios jornalistas por equipe de seguranças e apoiadores de Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O grupo Globo, da família Marinho, continua naturalizando a ascensão do fascismo no Brasil. Prova disso é o fato de o jornal ter registrado apenas numa nota de rodapé a agressão contra a equipe de jornalistas da TV Aratu, afiliada da Globo na Bahia, assim como contra uma equipe do SBT. O caso ocorreu ontem na Bahia.

"Uma equipe da TV Bahia, afiliada da TV Globo, foi agredida neste domingo por seguranças e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro durante a visita do chefe do Executivo às cidades atingida pelos temporais no extremo sul baiano, de acordo com informações do G1. A repórter Camila Marinho e o cinegrafista Cleriston Santana aguardavam o pouso do helicóptero do presidente no estádio municipal Juarez Barbosa, Itamaraju. Ao descer do helicóptero, o presidente seguiu em direção à lateral do campo de futebol. Os repórteres da TV Bahia e da TV Aratu, afiliada do SBT, tentaram se aproximar para entrevistar Bolsonaro, mas a equipe de segurança impediu a aproximação das duas equipes", registra o jornal .

"Um dos seguranças do presidente segurou a repórter pelo pescoço, numa espécie de "mata-leão". Outro segurança pessoal tentou impedir que os jornalistas erguessem os microfones em direção a Bolsonaro. No tumulto, os microfones esbarraram no presidente, que disse que os repórteres estavam batendo nas costas dele", aponta ainda a reportagem.

Confira o post no Twitter do jornalista Tiago Barbosa:

Os dois microfones da reportagem agredida pela equipe de Bolsonaro são do SBT e da Globo.



A primeira apoia esse fascista e ecoa toda fake news criada pelo miliciano.



A segunda normaliza Bolsonaro se ele mantiver a agenda neoliberal.



Cria corvos… pic.twitter.com/7HXDb5R1k2 December 12, 2021

