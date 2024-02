Google anuncia o "Gemini", modelo de Inteligência Artificial, para ser usado em ferramentas empresariais

De acordo com a gigante do setor de tecnologia, também existe um plano com preço mais baixo, à medida que busca competir com a OpenAI, apoiada pela Microsoft edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - O Google anunciou nesta quarta-feira que algumas de suas ferramentas de inteligência artificial oferecidas a empresas serão alimentadas pelos modelos de IA "Gemini" da companhia e estarão disponíveis em um plano com preço mais baixo, à medida que busca competir com a OpenAI, apoiada pela Microsoft.

A unidade Alphabet em agosto do ano passado introduziu o "Duet AI in Workspace", um conjunto de assistentes de IA que poderiam escrever no Google Docs, redigir e-mails no Gmail e gerar recursos visuais personalizados no Google Slides, entre outras capacidades, a um preço mensal de 30 dólares por usuário para empresas. O "Duet AI in Workspace" está sendo renomeado para "Gemini for Google Workspace" e agora estará disponível por 20 e 30 dólares mensais por usuário, com base nos recursos disponíveis, além de uma assinatura do Google Workspace.

continua após o anúncio

A OpenAI vende um pacote que inclui o modelo de IA GPT-4 e a ferramenta de geração de imagens DALL·E para indivíduos por um preço mensal de 20 dólares por usuário e para empresas a partir de um preço mensal de 25 dólares por usuário.

As empresas estão pressionando para lançar serviços baseados em IA generativa, amplamente considerada como uma tecnologia inovadora que atrai bilhões de dólares em investimentos e interesse dos clientes por sua capacidade de automatizar tarefas e produzir respostas semelhantes às humanas.

continua após o anúncio

A Microsoft, por meio de seu investimento na OpenAI, ganhou uma vantagem inicial ao implementar rapidamente capacidades de IA generativa em uma ampla gama de seus produtos, como software de produtividade empresarial e nuvem.

O Google anunciou nesta quarta-feira que os usuários individuais agora podem acessar o Gemini em seus aplicativos pessoais do Gmail, Docs, Slides, Sheets e Meet por meio de uma assinatura do Google One AI Premium, um serviço que oferece armazenamento e recursos adicionais no Gmail, Drive e Fotos.

continua após o anúncio

Os usuários do Google Workspace também terão uma experiência de bate-papo independente "Chat with Gemini" e as conversas nesta ferramenta não serão utilizadas para fins publicitários.

(Reportagem de Yuvraj Malik em Bengaluru e Jeffrey Dastin em São Francisco)

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: