Google pretende relançar ferramenta de IA para criação de imagens nas próximas semanas

BARCELONA (Reuters) - O Google planeja relançar nas próximas semanas sua ferramenta de IA que cria imagens de pessoas, suspensa na semana passada devido a imprecisões em algumas representações históricas, disse o presidente-executivo do Google DeepMind, Demis Hassabis, nesta segunda-feira.

O Google, da Alphabet, começou a oferecer o recurso de geração de imagens por meio de seus modelos de IA Gemini no início deste mês. No entanto, alguns usuários destacaram nas redes sociais que ele gerou imagens históricas às vezes imprecisas.

"Retiramos a funcionalidade do ar enquanto consertamos isso. Esperamos tê-la de volta online muito em breve nas próximas semanas", disse Hassabis em um painel no Mobile World Congress em Barcelona. A ferramenta não estava "funcionando como esperávamos", acrescentou.

Desde o lançamento do ChatGPT da OpenAI em novembro de 2022, o Google tem se apressado para produzir software de IA que rivalize com o da empresa apoiada pela Microsoft.

Quando o Google lançou seu chatbot de IA generativa Bard, há um ano, o sistema compartilhou informações imprecisas sobre imagens de um planeta fora do sistema solar da Terra em um vídeo promocional, fazendo com que suas ações caíssem até 9%.

O Bard foi renomeado Gemini no início deste mês e o Google lançou planos de assinatura pagos, nos quais os usuários podem optar pelo modelo de IA com melhores capacidades de raciocínio.

"Estamos nos estágios iniciais do desenvolvimento de IA generativa, mas se os problemas ou imprecisões persistirem, aí é quando as pessoas começarão a se preocupar", disse Bob O'Donnell, analista-chefe da TECHnalysis Research.

