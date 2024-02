Guga Chacra, da Globo, fala em "catástrofe humanitária" após novos ataques de Israel (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jornalista Guga Chacra condenou os ataques que resultaram em mais de 110 mortos enquanto essas vítimas aguardavam ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O comentarista integra o time da Globo, criticada por não ter uma postura mais combativa contra os crimes das forças israelense no território palestino.

"É inacreditável, uma catástrofe humanitária. As pessoas passam fome. A Cidade de Gaza não existe mais. Não tem argumento para não ter cessar-fogo. É urgente", disse Guga Chacra.

A emissora vinha sendo criticada por conta da maneira como faz a cobertura acerca do genocídio. A Federação Árabe Palestina no Brasil (Fepal), por exemplo, bateu duro nos jornalistas Octavio Guedes, Jorge Pontual e Renata Lo Prete. >>> EUA exigem 'respostas' de Israel após novo massacre em plena ajuda humanitária na Faixa de Gaza

Aqui o Guga Chacra deu o nome viu pic.twitter.com/CGWroY8mjF continua após o anúncio February 29, 2024

