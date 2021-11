Bolsonaristas hackeiam iFood após Monark perder patrocínio

Apoie o 247

247 - O aplicativo de entregas iFood apresentou nesta terça-feira (2) nomes de restaurantes trocados com menções pejarativas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de propaganda de Jair Bolsonaro

Publicações no Twitter indicam que a modificação dos nomes aconteceu para usuários de diversas partes do país, como Salvador, Feira de Santana, Natal, entre inúmeras outras cidades. Até o momento, não há indicações do que possa ter causado as alterações.

Invasão do iFood ocorre depois que o aplicativo cancelou o patrocínio ao apresentador Monark, do Flow Podcast, por publicações consideradas racistas.

Confira reações de internautas:

MINHA GENTEEE

E o bug do iFood que bizarrooo



Reparem nos nomes dos restaurantes!#ifood #ifoodhackeado pic.twitter.com/p8QC65TbuO — camis cansada (@nagle___) November 3, 2021

E o iFood que foi hackeado e tão mudando o nome dos lugares pic.twitter.com/a4ZxqZSGrw PUBLICIDADE November 3, 2021

Alô galera de Natal/RN. O Ifood foi hackeado. Excluam seus cartões da plataforma. pic.twitter.com/OjTs8JjODj — Julia Galvão 🇧🇷 (@juliaffgalvao) November 3, 2021

iFood é hackeado por bolsonaristas. As lojas estão sendo renomeadas para títulos como "Prefiro UberEats", "Lula Ladrão" e "Petista Comunista". pic.twitter.com/7L8iscpTkN — UpdateChart (@updatechartuc) November 3, 2021