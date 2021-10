IFood e Trybe rompem patrocínio com o Flow podcast após Monark questionar racismo e defender Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Após Monark, apresentador do Flow Podcast, defender o racismo como liberdade de expressão e também Jair Bolsonaro após o mandatário disparar fake news sobre vacinação e Aids, o iFood e a e a escola de programação Trybe, um dos principais parceiros do Flow Podcast, resolveram retirar o patrocínio do programa.

Em nota, o iFood declarou que acredita não ser mais possível ser parte de uma sociedade desigual, além de repudiar qualquer tipo de preconceito ou ato de descriminação.

O iFood é uma das empresas que mais apoiam podcasts no Brasil, incluindo programas com um cunho mais politicamente progressista como o Foro de Teresina, da revista Piauí. O apoio ao Flow Podcast incluía algumas promoções, como oferecimento de cupons de desconto para novos clientes.

