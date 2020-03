ImpeachmentdoBolsonaroURGENTE vira assunto mais comentado no Twitter

Mesmo com suspeita de estar infectado pelo coronavírus, Jair Bolsonaro quebrou o isolamento por duas vezes, colocando várias pessoas em risco edit

247 - Após ter saído de quarentena por duas vezes, mesmo com suspeita de coronavírus, Jair Messias Bolsonaro tornou-se um dos assuntos mais comentado do Twitter no Brasil. A hashtag #ImpeachmentdoBolsonaroURGENTE entrou para os trending topics da rede social nesta segunda-feira, 16.

Na quinta-feira, 15, durante os atos bolsonaristas contra o Congresso, Bolsonaro foi ver seus apoiadores em Brasília, tendo contatos físicos com eles. Contrariando mais uma vez recomendações médicas, Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Economia nesta segunda-feira 16, mesmo não tendo previsão de reunião com o ministro Paulo Guedes na agenda.