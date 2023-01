Internautas destacam denúncia de caixa 2 contra Bolsonaro: 'o que falta para ele ser preso?'

Apoie o 247

247 - Internautas alertaram para a gravidade das informação sobre um esquema de corrupção dentro do Palácio do Planalto, quando Jair Bolsonaro era o chefe do Executivo federal. "Se confirmado, é cadeia nele", escreveu o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) no Twitter.

"O que mais falta para ele ser preso?", questionou o deputado federal Rogério Correia (PT-MG).

A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) criticou o "método criminoso das rachadinhas sob o comando do ex-presidente em Brasília".

"Muito grave!", afirmou a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).

De acordo com denúncias do site Metrópoles, o tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid, conhecido como coronel Cid, centralizava dinheiro de cartões corporativos do governo federal, cuidava do pagamento, com dinheiro vivo, de gastos da família Bolsonaro.

Também há indícios de que valores de saques feitos por outros militares ligados a Cid eram repassados ao coronel.

Investigadores apuram, ainda, pagamentos, com dinheiro do tal caixa informal gerenciado pelo tenente, de faturas de um cartão de crédito emitido em nome de uma amiga de Michelle Bolsonaro.

Bomba! Bolsonaro está ainda mais encrencado! Tem até áudios com a voz dele reunidos pela investigação. O que mais falta para ele ser preso?



https://t.co/XQVtyxtbKN — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) January 20, 2023





🚨GRAVÍSSIMO! Segundo @Metropoles teve rachadona com cartão corporativo de Bolsonaro. O ajudante de ordens, Mauro Cid, operava caixa 2 com pagamentos e saques em dinheiro vivo, e era elo com manifestantes golpistas. STF teria áudios graves do Jair. Se confirmado, é CADEIA NELE! — Ivan Valente (@IvanValente) January 20, 2023

BOMBA! Investigações que correm em sigilo no STF apontam a existência de um Caixa 2 no Planalto durante a presidência do fujão. Transações em dinheiro vivo, farra com cartões corporativos, laranjas... O método criminoso das rachadinhas sob o comando do ex-presidente em Brasília. — Natália Bonavides ❤️‍🔥 (@natbonavides) January 20, 2023

