José Múcio: Forças Armadas não têm envolvimento nos atos golpistas

"Entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas", disse o ministro da Defesa pós reunião com Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse nesta sexta-feira (20) que as Forças Armadas (FFAA) não têm envolvimento nos atos golpistas do último dia 8 em Brasília (DF), onde bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento, individualmente, teve sua participação, ele vai responder como cidadão", disse o titular da pasta após a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os comandantes das FFAA.

De acordo com o ministro, os atos golpistas não foram tema do encontro. O titular da pasta disse que os militares “estão cientes e concordam” com ações para punir integrantes que tenham participado das depredações.

"Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que essas acusações sejam justas e as punições sejam justas. Tudo será providenciado em seu tempo”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.