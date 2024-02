Internautas massacram Hamilton Mourão por querer anistiar golpistas

Na rede social X, o repúdio à iniciativa do senador chegou à seção Assuntos do Momento edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas criticaram o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) por ter aberto uma consulta pública para que a população vote contra ou favoravelmente ao perdão (anistia) para os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes.

O parlamentar foi vice de Jair Bolsonaro (PL). Na rede social X, o repúdio à iniciativa do senador chegou à seção Assuntos do Momento. "O senador golpista Mourão teve a audácia de propor um projeto de lei que concede anistia aos acusados e condenados pelos atos criminosos do 8 de janeiro. Mais uma confissão de golpismo!", escreveu um perfil.

continua após o anúncio

Outra internauta fez a seguinte postagem: "o projeto de anistia do sen. Mourão está com consulta aberta no site do Senado. Isso é muito sério. A consulta pública é uma ferramenta de pressão que os senadores utilizam para dar celeridade a votação dos seus projetos: é meio que um justificativa que eles apresentam para que a votação aconteça 'devido a pressão popular'".

O jornalista Cesar Calejon afirmou que o senador é "um militar filhote da ditadura, utilizar as diretas já como símbolo político demonstra que nem eles acreditam na própria causa. Inacreditável".

continua após o anúncio

O senador Golpista Mourão teve a audácia de propor um projeto de lei que concede anistia aos acusados e condenados pelos atos criminosos do 8 de janeiro.

Mais uma confissão de golpismo!



O projeto está aberto a consulta pública.

VOTEM NÃO

Sem anistia!https://t.co/hu1EM1phWl pic.twitter.com/7lC299526c — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) February 27, 2024

continua após o anúncio

🚨 ATENÇÃO PARA MANOBRA GOLPISTA!



o projeto DE ANISTIA do sen. Mourão está com consulta aberta no site do Senado. O projeto "que passa a borracha" nos crimes dos golpista do 08 de janeiro (e que beneficia o próprio Bolsonaro) está aberto para votação pública. E isso é MUITO… pic.twitter.com/G0y2YetTc5 — Luciene Cavalcante (@_lucavalcante) February 27, 2024

continua após o anúncio

O Mourão, um militar filhote da ditadura, utilizar as DIRETAS JÁ como símbolo político demonstra que nem eles acreditam na própria causa. Inacreditável. — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) February 27, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: