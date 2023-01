Internautas reagem ao bolsonarismo e "golpe" fica entre os assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

247 - Internautas destacaram nas redes sociais que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e o próprio ex-ocupante do Planalto demonstraram posições favoráveis a um golpe nos últimos anos. Usuários também defenderam a ex-presidenta Dilma Rousseff, vítima de um golpe em 2016, quando técnicos do Senado e o Ministério Público Federal inocentaram a então chefe do Executivo.

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) disse que "impeachment sem crime de responsabilidade não tem outro nome, Lula acerta em chamar o golpe de golpe".

"Impeachment sem crime é golpe", escreveu a deputada federal Erika Kokay (PT-DF).

Outro perfil disse: "O Mourão tem agora o descaramento de criticar o Lula por demitir o general Arruda? Por que ele não disse nada quando o Bolsonaro trocou os 3 comandantes das Forças Armadas, para colocar gente em sintonia com a tentativa de golpe? Ele devia é se explicar sobre os Yanomamis".

O Mourão tem agora o descaramento de criticar o Lula por demitir o general Arruda?

Por que ele não disse nada quando o Bolsonaro trocou os 3 comandantes das Forças Armadas, para colocar gente em sintonia com a tentativa de golpe?

