Internautas repudiam o genocídio de Israel contra palestinos em Gaza e detonam Carla Zambelli: 'golpista e mentirosa'

A deputada bolsonarista quis o impeachment de Lula por denunciar os crimes do governo israelense no Oriente Médio edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Internautas detonaram a deputada federal Carla Zambelli (PL-RJ) por ter pedido o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, ao condenar o genocídio cometido por Israel na Faixa de Gaza, comparou as mortes de palestinos com o Holocausto (1941-1945), período em que cerca de seis milhões de judeus foram mortos na Alemanha nazista.

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que a parlamentar bolsonarista "vai ter que arcar com suas mentiras e delírios sobre a política brasileira". "Foi determinado que ela vai ter que pagar multa cerca de 30 mil reais por espalhar fake news sobre o processo democrático nacional ao afirmar que haveria fraude no títulos de eleitores para favorecer Lula. Além de golpista, ela é mentirosa!".

continua após o anúncio

O jornalista Cesar Calejon comentou sobre o assunto. "Carla Zambelli fez postagem retratando palestinos como ratos. Nikolas Ferreira foi marcado em publicação que retrata o presidente @LulaOficial como macaco. Jair Bolsonaro usou múltiplos símbolos naz1st@s e se encontrou com lideranças supremacistas, assim como membros do seu gabinete. Entende a afinidade do bolsonarismo com o sionismo?".

Outro perfil escreveu: "a diplomata federal do Brasil, Carla Zambelli, que está atacando o presidente Lula por denunciar o genocídio em Gaza, publicou em novembro uma foto em sua conta do Instagram que mostra aos palestinos como ratas".

continua após o anúncio

Carla Zambelli fez postagem retratando palestinos como ratos. Nikolas Ferreira foi marcado em publicação que retrata o presidente @LulaOficial como macaco. Jair Bolsonaro usou múltiplos símbolos naz1st@s e se encontrou com lideranças supremacistas, assim como membros do seu… pic.twitter.com/5vqUQoc60o — Cesar Calejon (@cesarcalejon1) February 21, 2024

continua após o anúncio

Mais uma vez Carla Zambelli vai ter quer arcar com suas MENTIRAS e DELÍRIOS sobre a política brasileira.



Hoje foi determinado que ela vai ter que PAGAR MULTA cerca de 30 mil reais por espalhar fake news sobre o processo democrático nacional ao afirmar que haveria fraude no… pic.twitter.com/7HIyMf4aAw — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) February 21, 2024

continua após o anúncio

La diputada federal de Brasil, Carla Zambelli que está atacando al presidente Lula por denunciar el genocidio en Gaza, publicó en noviembre una foto en su cuenta de Instagram que muestra a los palestinos como ratas. pic.twitter.com/p6df8TonTN — Palestina Hoy (@HoyPalestina) February 21, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: