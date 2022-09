Janaína Paschoal dá choque de realidade sobre vitória de Lula e alerta bolsonaristas

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada Janaína Paschoal usou suas redes para fazer um alerta aos bolsonaristas que seguem crentes sobre uma possível vitória de Bolsonaro: Apesar da ilusão, o petista segue liderando todas as pesquisas eleitorais.

>>>> Ipec: Lula passa de 46% para 47% e vence em primeiro turno contra 44% de adversários

‘Bom dia, Amados! Se o Ipec estiver certo, eu preciso estar lá! Sei que muitos ficam com raiva, mas é preciso considerar todas as hipóteses. Os bolsonaristas estão votando certos da vitória do Presidente, mas as pesquisas indicam o contrário”, disse.

https://t.co/27SuOsYreV

Bom dia, Amados! Se o Ipec estiver certo, eu preciso estar lá! Sei que muitos ficam com raiva, mas é preciso considerar todas as hipóteses. Os bolsonaristas estão votando certos da vitória do Presidente, mas as pesquisas indicam o contrário. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) September 20, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.