JN faz reportagem de 5 minutos sobre absolvição de Lula e parte para cima de Bolsonaro (vídeo)

Dois dias depois de fazer uma ampla cobertura sobre as manifestações contra Jair Bolsonaro em todo o País, Globo rebate com firmeza agressão de Bolsonaro a jornalista e exibe a primeira matéria correta sobre o ex-presidente em anos edit

247 - Reforçando a mudança recente de tom contra Jair Bolsonaro, combinando com o clima de mobilizações pelo País, a Globo usou seu principal telejornal na noite desta segunda-feira (21) para rebater com firmeza a agressão de Bolsonaro contra uma repórter de afiliada da emissora no interior de São Paulo.

Em sua fala, William Bonner afirmou que a imprensa no Brasil não deixará de cumprir seu trabalho por conta dos “gritos” e da “intolerância” de Bolsonaro. Renata Vasconcellos disse que o chefe do Planalto, “descontrolado”, “insultou” a emissora.

William Bonner: " Está, ao contrário dele, seguirá cumprindo o seu papel com serenidade " O MURRO NO BOLSONARO #JN #JornalNacional Renata Vasconcelos pic.twitter.com/l9zyWObxIh June 22, 2021

Em outra reportagem prejudicial para a imagem de Bolsonaro, o JN deu destaque às investigações da CPI da Covid sobre a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo por valores mais altos que os oferecidos pela Pfizer no mesmo período. O Planalto teria pressionado servidores para acelerar o negócio.

“A CPI da Covid investiga uma decisão inusitada do governo Bolsonaro: retardar a compra da vacina Pfizer alegando preços muito altos, mas comprar o imunizante indiano mais caro e antes da aprovação da Anvisa”, disseram os apresentadores na abertura do telejornal.

O mesmo Jornal Nacional trouxe ainda uma longa reportagem - de quase cinco minutos - sobre a decisão que absolveu o ex-presidente Lula na Operação Zelotes, no caso da MP do setor automotivo. Trata-se da primeira reportagem em muitos anos na emissora que trata Lula de maneira correta. Assista:

A edição do JN aconteceu dois dias depois de a Globo ter feito um duro editorial contra Bolsonaro por conta da trágica marca das 500 mil mortes desde o início da pandemia do coronavírus, no mesmo dia em que fez uma ampla cobertura sobre as manifestações da população em todo o Brasil que pediu vacinas, auxílio e troca do governo.

