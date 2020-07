Jornalista Rodrigo Rodrigues morre aos 45 anos em decorrência da Covid-19

Apresentador do SporTV sofreu trombose venosa cerebral depois de ser infectado por coronavírus. Estava em coma, internado no Rio de Janeiro, e não resistiu edit

247 - O apresentador do programa Troca de passes do SporTV, Rodrigo Rodrigues, morreu, nesta terça-feira (28), no Hospital Unimed Rio, no Rio de Janeiro. Ele estava em coma por causa de complicações decorrentes do coronavírus.

O jornalista foi afastado há cerca de duas semanas, quando testou positivo. Depois ele passou por uma cirurgia para aliviar a passagem intracraniana, estava internado na UTI, em coma.

O hospital havia dito, em comunicado, que "no último domingo, 26/07, o paciente foi submetido a procedimento para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de trombose venosa cerebral. Rodrigo havia dado entrada na emergência da nossa unidade no sábado, 25/07, com quadro de cefaleia, vômitos e desorientação, além de diagnóstico prévio de Covid-19".

