Kennedy Alencar: Fachin se apequena a cada dia no Supremo

O jornalista Kennedy Alencar usou as redes sociais para elogiar o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski na sessão da Segunda Turma do STF, realizada nesta terça-feira (9), que manteve a votação da suspeição do ex-juiz Sergio Moro no julgamento do “caso do tríplex” que resultou na condenação irregular do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva. Na postagem ele afirmou que “a elegância de Lewandowski só diminui Fachin, que se apequena a cada dia no Supremo”, postou Alencar no Twitter.

A crítica ao ministro Edson Fachin se deve ao fato dele ter tentado uma manobra para cancelar a sessão alegando que depois de sua decisão que resultou na anulação dos processos da Lava Jato de Curitiba, nesta segunda-feira (8), não haveria mais razão para julgar a suspeição de Moro.

Em uma outra postagem, o jornalista afirmou que “Lewandowski é um dos juízes que restaram em Berlim. Coragem com custo pessoal alto, mas juiz de verdade”.

A elegância de Lewandowski só diminui Fachin, que se apequena a cada dia no Supremo March 9, 2021

Lewandowski é um dos juízes que restaram em Berlim. Coragem com custo pessoal alto, mas juiz de verdade. — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) March 9, 2021

