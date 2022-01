Kotscho explica o 'todos contra Lula': é o medo da eleição sem segundo turno

Em nenhuma das suas outras cinco campanhas presidenciais anteriores, o petista entrou no ano eleitoral com tal vantagem, aponta edit

Apoie o 247

ICL

247 – "Nos últimos dias, como se tivessem combinado, Bolsonaro, Moro, Ciro e Doria, os adversários que ainda disputam uma vaga no segundo turno, voltaram suas baterias para o mesmo alvo: o ex-presidente Lula. Todos deram-se conta, talvez tardiamente, depois de ler as primeiras pesquisas deste ano, que existe a possibilidade real de nem haver segundo turno em 2022. Em nenhuma das suas outras cinco campanhas presidenciais anteriores, o petista entrou no ano eleitoral com tal vantagem, a maioria absoluta dos votos válidos", escreve o jornalista Ricardo Kotscho, em sua coluna no Uol.

Kotscho também comenta o editorial do Estado de S. Paulo, que fala em esquecimento sobre o que foi a era Lula. "O problema é que, ao contrário do que escreve o editorialista, o povo se lembra muito bem do que 'o PT fez em sua passagem pelo poder'. E, por isso mesmo, Lula tem essa ampla vantagem nas pesquisas e pode até vencer já no primeiro turno", pontua.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: