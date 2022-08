Lula confirma presença no debate da Band, com ou sem Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou a presença no debate da Band deste domingo (28) em suas redes sociais.

"Nos vemos na Band amanhã, 21 horas", escreveu o ex-presidente em seu Twitter.

Havia uma suspeita de que o presidenciável petista não fosse comparecer devido ao jogo de cenas promovido por seu principal concorrente, Jair Bolsonaro (PL), que havia confirmado, nesta sexta-feira (26), que não iria ao debate após a boa performance de Lula na sabatina do Jornal Nacional no dia anterior . O atual chefe do Executivo, no entanto, voltou atrás e deixou a participação em aberto : "Achava que não devia ir, agora acho que devo."

O entorno de Lula já vinha "assumido postura mais favorável ao comparecimento" nos últimos dias, segundo a coluna do Lauro Jardim no jornal o Globo.

