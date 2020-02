Mãe descobre morte da filha ao vivo durante programa da Record e desmaia

247 - Durante a exibição do programa “Cidade Alerta”, da Record TV, nesta segunda-feira (17,) uma mãe ficou sabendo sobre o assassinato de sua filha ao vivo, enquanto era entrevistada e filmada. O apresentador Luiz Bacci, conhecido pelo tom sensacionalista, conduzia a entrevista com a mãe.

Segundo relata o colunista do UOL Hugo Gloss, A jovem Marcela, de 21 anos, estava grávida e desaparecera no dia 8 de fevereiro, após uma briga com o namorado, Carlos Pinho dos Santos, de 26 anos. De acordo com familiares e conhecidos do casal, Marcela vivia um relacionamento abusivo e permeado por agressões.

Andreia, mãe da jovem, concedeu uma entrevista ao vivo para Luiz Bacci sobre o desaparecimento. A atração policial acompanhava o caso há dias. “Eu já chorei muito, não tenho dormido. Estou na fé que minha filha esteja viva. Estou esperando”, contou, angustiada. Foi aí que o jornalista revelou ter recebido informações sobre o caso, e indagou para a senhora: “Jesus amado. Eu quero saber se a senhora quer receber todas as notícias agora conosco, ao vivo? Quer ouvir mesmo?”.

Assim que soube deste fato, a senhora começou a gritar e tirou os fones de ouvido que usava para escutar as informações. “Não, ele não fez isso com a minha filha!”, disse, em prantos, antes de desmaiar.

Nas redes sociais, o público ficou perplexo com a situação:

Mãe descobre morte da filha ao vivo no Cidade Alerta e desmaia. Usuários do Twitter se revoltaram com o que chamaram de sensacionalismo do programa, apresentado por Luiz Bacci #Metrópoles pic.twitter.com/LkGr8aAKCa February 18, 2020

Se não fosse tudo tão trágico e nojento, dava pra colocar o gif do Rodrigo Faro perguntando como tava a audiência ao final do absurdo exposto pelo programa do Luiz Bacci ontem.

Um absurdo! Não dá pra mensurar o tamanho do absurdo! — Miniiina do céu ✠ (@mariana_es) February 18, 2020

É por causa de idiotices como a Record proporcionou ontem que essa porra de emissora deveria deixar de existir.



Porra mah, nunca vai dar pra levar o jornalismo a sério nesse país, e olha que a gente já passou por casos piores.



Luiz Bacci, vai tomar no seu cu. — Ex-emo do Shalom (@nhyago) February 18, 2020

Só que tem uma boa galera que adora ficar assistindo e dando audiência para esses lixos de programas.



Não curto esse @LuizBacci ele é um aspirante ao inominável @DatenaOficial ambos ganham a vida explorando a DESGRAÇA alheia. — Roberto Garcia (@lichbraine) February 18, 2020

Que absurdo o que o Cidade Alerta fez com uma mãe ao vivo. Até onde vai a busca pela audiência? Sensacionalismo ridículo. Irresponsabilidade do caramba. Todo meu repúdio ao @LuizBacci e a esse programa que devia ter acabado faz tempo!!! — marina titia do jake (@marinacomenta) February 18, 2020