Manchetômetro lança campanha de financiamento coletivo

247 - O Manchetômetro, projeto de acompanhamento da cobertura da grande mídia vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), lançou uma campanha de financiamento coletivo para ajudar na manutenção dos seus serviços.

Coordenado pelo professor João Feres Jr, o Manchetômetro monitora a cobertura da mídia corporativa sobre temas de economia e política. O projeto é produzido pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública (LEMEP).

O LEMEP tem registro no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e é sediado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

