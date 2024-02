Marcos Uchôa deixa EBC alegando 'razões pessoais'

Jornalista apresentava as entrevistas e lives do presidente Lula pela Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Marcos Uchôa, que apresentava as entrevistas e lives do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), anunciou sua saída da emissora. Segundo a Folha de S. Paulo, o pedido de demissão foi motivado por “razões pessoais”.

"Foi diferente, divertido, um privilégio para quem é repórter, mas eu preferi sair. Decisão minha" ,disse Uchôa. "Não houve nenhum desentendimento. Mas por razões pessoais eu não podia mais continuar”, completou

continua após o anúncio

Uchôa havia sido contratado em março do ano passado. Em junho, ele começou a apresentar o programa "Conversa com o Presidente", transmitido nas manhãs das terças-feiras. Ainda de acordo com a reportagem, o jornalista revelou não saber se o programa será retomado após sua saída e afirmou não ter participado de reuniões sobre o assunto.

Uchôa também disse que comunicou sua decisão ao presidente Lula antes de uma viagem para o Egito e a Etiópia na semana passada. “Ele foi super gentil, falou para a gente conversar na volta da viagem dele. Mas não quis esperar porque não era questão de uma nova proposta ou algo assim”, afirmou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: