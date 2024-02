Meta adverte para risco de morte de Zuckerberg. O motivo: esportes radicais

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A Meta, empresa por trás do Facebook, emitiu um alerta aos investidores sobre os riscos potenciais relacionados às atividades de lazer do CEO Mark Zuckerberg. De acordo com o relatório financeiro anual da empresa, divulgado recentemente, as atividades de alto risco em que Zuckerberg se envolve, como esportes radicais e aviação recreativa, podem resultar em lesões graves e até mesmo em morte, conforme reporta a Época Negócios .

"Se o Sr. Zuckerberg ficar indisponível por qualquer motivo, poderá haver um impacto material adverso em nossas operações", afirmou o documento da empresa. Além disso, a perda de outros membros-chave da administração e de pessoal-chave em áreas como engenharia, desenvolvimento de produtos, marketing e vendas também poderia interromper as operações e afetar negativamente os negócios da empresa.

continua após o anúncio

O relatório, conforme destacado pelo portal Futurism, levanta questões sobre se o envolvimento de outros executivos da empresa em atividades radicais é uma forma de acompanhar Zuckerberg em suas aventuras ou se são decisões pessoais individuais.

Embora o alerta da Meta não mencione diretamente a projeção de um combate corpo a corpo entre Zuckerberg e Elon Musk, é evidente que as recentes incursões do CEO, que incluem artes marciais, surfe em uma prancha elétrica e a busca por uma licença de piloto de avião, estão gerando preocupações dentro da empresa.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: