Mídia internacional alerta para ameaça de "tomada militar do poder" no Brasil

247 - As manifestações de 24 de Julho com a bandeira Fora Bolsonaro tiveram ampla repercussão na mídia internacional. Essas manifestações "ecoaram do telejornal da rede pública alemã, Tagesschau, ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, do inglês The Guardian ao argentino La Nación e ao canal qatari Al Jazeera", informa o jornalista Nelson de Sá.

Também dos diários franceses Le Figaro e Le Monde ao semanal Le Journal du Dimanche, este com os protestos e um texto mais extenso, perguntando no título: "Jair Bolsonaro pode torpedear a eleição presidencial brasileira?".

O Washington Post chegou a publicar que "Bolsonaro disse que montaria uma tomada militar do poder. Agora, os brasileiros temem que ele possa estar lançando as bases", escreve o jornalista da Folha de S.Paulo.

A CNN, por sua vez, entrevistou uma "ex-fã" de Bolsonaro, Isa Soares, que agora diz: "Foi um erro. Foi o maior erro da minha vida".

Lula voltou a dar entrevista à televisão europeia, agora ao canal de notícias France24, que destacou sua declaração de que "Jair Bolsonaro é um presidente genocida".

