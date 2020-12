Miriam Leitão diz que governo Bolsonaro é risco de vida para os brasileiros

247 – A jornalista Miriam Leitão, que ainda não fez sua autocrítica por ter apoiado a quebra da ordem democrática no Brasil, a partir da farsa das "pedaladas fiscais" usada para golpear a ex-presidente Dilma Rousseff, avalia que nada pode ser pior do que Jair Bolsonaro – que, na verdade, é a consequência do golpe de 2016. "Existem governos bons, existem governos ruins e existe o governo Bolsonaro. Ele é um risco de vida. A declaração do ministro Eduardo Pazuello de que as aglomerações da campanha eleitoral não causaram aumento da pandemia no Brasil é um atentado à saúde dos brasileiros", diz ela, em sua coluna no Globo.

"O governo Bolsonaro atravessou todas as fronteiras do que pode ser considerado um mau governo. Ele é pior. Está além dessa classificação. O ministro da Saúde nos mandou morrer, pelo visto", diz ainda a jornalista. "O ministro da Saúde está estimulando ainda mais relaxamento, está dizendo que não tem importância haver aglomerações e isso no momento de nova escalada da doença", critica.

Miriam Leitão afirma ainda que Pazuello pode ˜arruinar a própria biografia, ele pode arrastar com ele a reputação das Forças Armadas, o que ele não pode é colocar a vida de brasileiros em risco.˜

