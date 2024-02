Monica Waldvogel promove gafe ao vivo na GloboNews ao confundir carnaval com arrastão violento (vídeo)

Apoie o 247

247 - Monica Waldvogel cometeu uma gafe ao vivo na GloboNews após confundir o tradicional arrastão da Quarta-Feira de Cinzas em Salvador, na Bahia, com a prática do arrastão criminoso. Imediatamente, a jornalista foi corrigida ao vivo por outro repórter que estava no local, mas o constrangimento ficou perceptível.

De acordo com informações do portal Na Telinha, Monica chamou o jornalista Felipe Costa, da TV Bahia. O profissional da afiliada da Globo no estado riu ao perceber a confusão feita pela apresentadora.

"O Felipe Costa diz que, infelizmente, teve arrastão por lá, né? Tem Carnaval, mas também não tem notícia boa", lamentou ela. Costa deu um sorriso e explicou a Monica que o "arrastão" da Quarta-Feira de Cinzas funciona como uma despedida da folia em terra baiana, o que deixou a jornalista constrangida.

VERGONHA! Acordei agora com @MonicaWaldvogel falando essa desgraça contra o carnaval da minha Bahia! É a vida imitando a vida! É o BBB fazendo escola com a linguagem regional de @davibritof ! @MonicaWaldvogel é o retrato do jornalismo porco da @GloboNews ! pic.twitter.com/dZ6RxPrtJ5 continua após o anúncio February 15, 2024

