Mourão apanha nas redes após defender compra de viagra para militares com dinheiro público

Internautas destacaram que os viagras para as Forças Armadas foram comprados com dinheiro público.Também disseram que, enquanto o governo efetua a compra, o povo passa fome edit

247 - Internautas postaram nesta quinta-feira (14) no Twitter críticas ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, após o general ter minimizado o fato de as Forças Armadas terem aprovado a compra de 35 mil unidades de viagra. O militar classificou a repercussão como "sensacionalista" e perguntou: "eu não posso usar o meu Viagra, pô?".

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, escreveu: "agora, que tal ir numa farmácia e comprar a pílula azul com parte do seu salário de R$ 34 mil, em vez de fazer licitação com dinheiro público?".

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) também criticou o general. "O que não pode é distribuir Viagra nas Forças Armadas com dinheiro público. O povo paga essa conta!", afirmou.

Um internauta postou: "o que são 35 mil comprimidos de Viagra para um povo que tá disputando osso nos comércios locais e morrendo queimado com álcool".

Outra pessoa afirmou ser "um escárnio que num país de miseráveis famintos, o poder público gaste milhões de reais prá que o milico velhote muito bem aposentado mantenha a sua ereção".

"Paga do bolso seu cara de pau", escreveu o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou que "a indecência, para o pagador de impostos que morre na fila do SUS, é tirar das escolas e da saúde para atender suas 'necessidades' e ainda ouvir esse seu deboche!".



"Eu não posso usar meu Viagra, pô?", reclamou o general Mourão.



