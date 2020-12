‘Mourão é mais perigoso do que Bolsonaro porque não é psicopata’, afirma Eric Nepomuceno

247 - O jornalista Eric Nepomuceno afirmou à TV 247 que o vice-presidente Hamilton Mourão “é mais perigoso” para o Brasil do que Jair Bolsonaro. Para ele, Mourão é mais equilibrado, ao contrário de Bolsonaro, um “psicopata”, segundo o jornalista. Por isso o vice acaba conseguindo “impor suas vontades” de forma mais silenciosa.

“O Mourão é mais perigoso que o Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida. Por que? Porque não é psicopata. É um camarada coerente, é um camarada que vai aos poucos impondo a vontade dele. Quando você pega uma figura igual ao Augusto Heleno, o que é isso? Oscila entre o grotesco e o ridículo, mas nessa oscilação não deixa de ser perigoso em nenhum momento. Então eu vejo o quadro do Brasil hoje com uma enorme angústia e uma indignação do tamanho do mundo”, disse.

Em desabafo, Nepomuceno relembrou sua carreira como jornalista e as diversas perseguições e conflitos que teve de encarar. Ele confessou, porém, que nunca pensou que veria o Brasil da forma como está nas mãos do atual governo federal. “Eu tenho 72 anos, vivi anos sem poder voltar para o Brasil, trabalhando como jornalista. Tive dois exílios. Fui para a Argentina por vontade própria, comecei a escrever lá sobre o Brasil e não pude voltar. Veio o golpe do [Jorge Rafael] Videla em 1976 e eu tive de fugir, literalmente fugir porque estavam atrás de mim por uma entrevista que eu tinha feito. Eu achei que tinha vivido de tudo. Eu nunca imaginei que eu ia ver o meu país do jeito que está, nunca imaginei. E nunca imaginei que ninguém faria nada para frear os desmandos de um psicopata, porque não há outra definição para Jair Bolsonaro”.

