“Não se faz jornalismo com ameaças em off”, ensina Kotscho a Eliane Cantanhêde

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Ricardo Kotscho respondeu em sua coluna no UOL ao texto de sua “velha amiga” (palavras dele) Eliane Cantanhêde, no Estado de S.Paulo, que mais cedo havia publicado sobre uma suposta “nova guerra entre a esquerda e bolsonaristas”. “Quem ameaça mais a democracia?”, perguntou a colunista.

Kotscho diz ter se frustrado ao chegar ao final do texto. “Para haver uma guerra, nova ou velha, são necessários pelo menos dois lados armados e um motivo concreto para ameaçar a democracia”, escreve. “Não existe guerra de um lado só como acontece hoje no Brasil. A única guerra que temos é a do governo bolsonarista contra os alicerces da nação, uma guerra de extermínio dos adversários e das instituições nacionais, com o único objetivo de se manter no poder para garantir o foro privilegiado e não ir para a cadeia. Essa é a única ameaça real à democracia”, prossegue.

Nessa mesma coluna, aliás, Eliane dissemina uma informação que não parece ser real: a de que militares estariam preocupados com uma “convulsão nacional” nas ruas em caso de derrota de Lula na eleição presidencial, conforme repercutiu o 247 . Kotscho rebate: “Como assim? De onde a ‘área militar’ tirou esta brilhante conclusão? Quem são esses militares, quais são os fatos concretos que eles apresentam para justificar a tal ameaça de ‘Lula e a esquerda’?”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa é a praga do jornalismo em "off", que grassa cada vez mais na nossa imprensa, e nos deixa a impressão de não sabermos mais com quem estamos falando”, conclui o jornalista, que estará no programa Boa Noite 247 neste sábado (5), com Luis Costa Pinto, às 20h, para debater jornalismo e cobertura política.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE