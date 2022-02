Eliane Cantanhêde divulga informação inverossímil de que militares temeriam tumultos nas ruas se Lula perdesse eleições

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Eliane Cantanhêde, em artigo publicado no Estado de S. Paulo, dissemina uma informação que não parece ser real: a de que militares estariam preocupados com uma "convulsão nacional" nas ruas em caso de derrota do ex-presidente Lula (PT) na eleição presidencial.

Apesar de todos os ataques de Jair Bolsonaro (PL) à democracia, rememorados no próprio artigo - "Para um filho, basta “um cabo e um soldado” para invadir o Supremo, para um então ministro, os ministros da Corte deveriam ser presos, daqui e dali fala-se em “novo AI-5”. E o próprio presidente ameaça descumprir ordem judicial em pleno Sete de Setembro" - a jornalista questiona: 'quem ameaça mais a democracia?', em referência a Lula e Bolsonaro.

Sem apontar qualquer fonte crível, a jornalista escreve que "o problema, para setores militares e bolsonaristas, porém, está na esquerda. Segundo eles, Lula tem liderança, está ressentido depois de preso e conta com MST, sindicalistas e radicais, com capacidade para produzir tumultos de rua, quebra-quebra e ameaças à democracia em caso de derrota".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cantanhêde destaca: "não considero esse risco, mas escrevo porque se trata de informação relevante, para ficar no radar o que setores bolsonaristas pensam e, eventualmente, podem usar para validar algum tipo de 'reação à altura'".

A jornalista, assim, aponta uma suposta fonte anônima para sustentar uma informação inverossímil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, Cantanhêde reconhece: "na realidade, foi Bolsonaro quem desde o início do seu governo armou civis, foi complacente com o motim da PM no Ceará e forçou alianças com as polícias. E é ele quem insiste na fake news de que a eleição de 2018 foi fraudada e as urnas eletrônicas não são confiáveis. É ele, enfim, quem replica Trump, capaz de estimular o Capitólio".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE