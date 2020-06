Nassif: nova Lei do Saneamento permitiu passar a boiada da privatização da água

"Aproveitaram o Covid-19 para passar a maior boiada da história recente do País", afirmou o jornalista Luis Nassif ao criticar o projeto aprovado pelo Senado que privatiza os serviços de água e esgoto no País edit

247 - O jornalista Luis Nassif criticou o projeto que privatiza os serviços de água e esgoto no País. "Aproveitaram o Covid-19 para passar a maior boiada da história recente do País. Nem mesmo a compra de grandes extensões de terras brasileiras por estrangeiros, é um risco maior do que essa loucura – endossada pela mídia", disse em análise publicada no Jornal GGN.

De acordo com o jornalista, "nas próximas décadas, a água será a mais importante commodity do planeta". "O Brasil possui água em abundância, aquíferos, rios. É um bem público. Por isso não pode ser propriedade nem de estados, municípios, menos ainda de empresas privadas. Municípios têm direito de dispor sobre os serviços de saneamento, opinar sobre o uso da água. Mas nem mesmo eles podem ser proprietários".

A palavra "boiada" remete à declaração do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), que na reunião ministerial do dia 22 de abril, recomendou ao governo para aproveitar as atenções do povo à Covid-19 e "ir passando a boiada", no sentido de implementar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente.

Leia a íntegra no Jornal GGN

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.