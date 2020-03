Noblat sobre pronunciamento: quem falou foi um presidente ou um carniceiro?

“Quando o número de mortes aumentar muito por aqui, já sabe na conta de quem debitar - na do presidente da República ensandecido e irresponsável que temos por escolha dos 39% dos eleitores que votaram nele”, escreveu o jornalista edit

247 - O jornalista Ricardo Noblat defendeu que sejam debitadas na conta de Jair Bolsonaro as mortes por coronavírus no Brasil, após seu pronunciamento criminoso em que minimizou a gravidade do problema e defendeu que o País “volte à normalidade”.

“Quando o número de mortes aumentar muito por aqui, já sabe na conta de quem debitar - na do presidente da República ensandecido e irresponsável que temos por escolha dos 39% dos eleitores que votaram nele”, postou no Twitter.

“Quem falou há pouco ao país? Um presidente da República? Ou um carniceiro?”, indagou depois. E cobrou em seguida postura do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta: “E Mandetta? Quando voltará a dar as caras? E a responder a perguntas dos jornalistas?”

