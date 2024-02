"Nunca vi imprensa tão simpática a um canalha", diz Jean Wyllys, sobre Folha e Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O ex-deputado Jean Wyllys foi às redes neste sábado para se posicionar em relação ao tratamento simpático que a Folha de S. Paulo concede a Jair Bolsonaro, ex-presidente que está prestes a ser denunciado pelo tentativa frustrada de quebra da ordem democrática e associação criminosa. Confira o post de Jean Wyllys:

Nunca vi imprensa tão simpática a um canalha dessa estirpe, flagrado planejando um golpe de Estado, entre outros crimes. Em relação a Lula, um estadista honesto, o jornal é implacável. A Folha realmente ainda me surpreende em seu conluio com o que há de mais antidemocrático. pic.twitter.com/PORcxl0fwX continua após o anúncio February 10, 2024

