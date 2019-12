Olavo de Carvalho lança fake news sobre atentado contra Porta dos Fundos e será processado por Pannunzio

O astrólogo, que é também guru do clã Bolsonaro, acusou o humorista Fábio Porchat e o jornalista Fábio Pannunzio de terem articulado o ataque à produtora do grupo. “Pode ir preparando outra vaquinha, Olavo de Carvalho. Vou processar você aí nos EUA e aqui no Brasil”, afirmou o jornalista edit