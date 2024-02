Perfis nas redes sociais massacram o Estadão por editorial contra a política externa de Lula

"Às vezes eu me pergunto por que a mídia do Brasil está sempre contra os interesses do país. Será que recebem financiamento de fora?", questionou um internauta edit

247 - Internautas massacraram o jornal O Estado de S.Paulo por causa do editorial intitulado "A guerra de Lula". O texto teve o seguinte subtítulo: "Na ânsia de se autopromover como líder global dos ‘pobres’ contra os ‘ricos’, Lula reduziu o Itamaraty a linha auxiliar de sua ideologia maniqueísta e de seu voluntarismo narcisista".

Perfis nas redes sociais reagiram. "Às vezes eu me pergunto por que a mídia do Brasil está sempre contra os interesses do país. Será que recebem financiamento de fora?".

Outro internauta disse que o Estadão "está em queda livre e vou festejar no dia que fecharem as portas".

Outro internauta afirmou que o Estadão é "um jornaleco cadente, saudoso das ditaduras. E por qual razão será que a mídia do mundo não condenou a fala certeira do Lula?".

Uma pessoa disse que o editorial foi "vergonhoso". "Me fez sentir vergonha de ser brasileiro. Lula está sendo grande e vces, cada vez mais, se apequenando".

pic.twitter.com/c86EWlORPQ
February 21, 2024

Retrógrado é um jornaleco DECADENTE, SAUDOSO DAS DITADURAS.

E por qual razão será que a MÍDIA DO MUNDO NÃO CONDENOU A FALA CERTEIRA DO LULA?
February 21, 2024

As vezes eu me pergunto por que a mídia do Brasil está sempre contra os interesses do país. Será que recebem financiamento de fora?
February 21, 2024

Que editorial vergonhoso. Me fez sentir vergonha de ser brasileiro. Lula está sendo grande e vces, cada vez mais, se apequenando.
February 21, 2024

