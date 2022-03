“Recado de Putin aos mercenários foi claro: encontrarão a morte”, diz Altman (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman afirmou no Bom Dia 247 desta segunda-feira (14) que o governo de Vladimir Putin deixou claro, com o ataque a uma base de mercenários na Ucrânia, perto da Polônia, uma recado: “os mercenários encontrarão a morte”. O ataque das forças russas ao Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança na cidade de Yavoriv, a cerca de 10 km da fronteira polonesa e a 60 km do centro da cidade de Lviv, no domingo, deixou ao menos 35 mortos e 134 feridos.

Um dos que lá estavam, mas escapou antes do ataque, era o instrutor de tiro Tiago Rossi, de Maringá (PR). Ele relatou em vídeo que a base inteira foi destruída por um caça das Forças Aeroespaciais da Rússia. Segundo Rossi, sobreviveram apenas aqueles que conseguiram sair da base antes do ataque. "Lá tinha militares das forças especiais do mundo inteiro. A informação que a gente tem é que todo mundo morreu. Eles (russos) acabaram com tudo. Vocês não estão entendendo, acabou, acabou. A Legião foi exterminada de uma vez só. Eu não imaginava o que era uma guerra”, lamentou.

O uso de mercenários é prática dos dois lados da guerra, o ucraniano e o russo. Na última sexta-feira (11), Putin assinou decreto para que até 16 mil voluntários do Oriente Médio sejam mobilizados para a guerra. A medida permite à Rússia enviar mercenários experientes em conflitos como a Síria sem arriscar mais baixas militares russas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As milícias do Grupo Wagner (em russo Группа Вагнера) são um desses grupos. Os mercenários da Wagner atuaram na Síria e prestam serviços para governos e empresas no Leste Europeu e na África. A milícia é conhecida por uma atuação de extrema violência contra populações civis.

Veja o vídeo do atirador brasileiro:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE