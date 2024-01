Reinaldo Azevedo afirma que Bolsonaro e Carlos sabiam da operação da PF

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo afirmou, em participação no programa 'Olha Aqui!', do Uol, que Jair e Carlos Bolsonaro saíram da residência ocupada pelo clã em Angra dos Reis às 06h30 desta segunda-feira (29) porque "sabiam da operação em curso" realizada pela Polícia Federal (PF) contra o vereador do Rio de Janeiro.

"Eles [Carlos e Jair Bolsonaro] sabiam da operação em curso e às 6h30 se mandaram com uma lancha e dois jet skis, foram embora e saíram. (...) não quiseram ficar porque talvez tenham considerado que seria humilhante assistir a um mandado de busca e apreensão e não produzir essas imagens", disse o jornalista. >>> LEIA TAMBÉM: Abin paralela: PF deve chamar Carlos Bolsonaro para depor

Ele explicou que não tem a informação se a dupla já tinha o conhecimento muito antes da operação, mas afirmou que eles souberam das buscas da PF a tempo de sair de casa antes da chegada dos agentes: "não sei se tiveram informação prévia, mas às 6h30 eles sabiam que a Polícia Federal estava no gabinete do Carlos na Câmara de Vereadores e certamente se dirigindo para a casa de Angra. Às 6h30 eles sabiam".

"Eles sabiam que a polícia estava indo para lá e saíram antes. A gente não pode chamar de fuga tecnicamente porque eles não eram alvos de um mandado de prisão ou de condução coercitiva, então não é fuga. Mas que sabiam que a polícia estava chegando e decidiram sair para não assistir a busca e apreensão eu tenho absoluta certeza", concluiu.

